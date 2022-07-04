حى ثان المحلة ينفذ حملات نظافة وتجميل بشوارع المدينة

الغربية مصطفى عادل

نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب سعد محمد نصر رئيس الحى حملة نظافة بشوارع المدينة بنطاق الحى بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة.

واستهدفت الحملة دهان وتنظيف ورش كوبرى الفريق رضا حافظ بميدان الشون ورى الزراعات بمدخل الكوبري، كما تم رفع ونقل تراكمات القمامة من نقاط التجميع المنتشرة بالشوارع ونقلها لمصنع التدوير.

وأكد رئيس الحى على ضرورة تكثيف حملات النظافة والتطوير بالشوارع لإرضاء المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق.



