رفع 82 طن قمامة بسمنود وإصلاح 21 عامود إنارة فى بسيون بالغربية.. صور

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمركزى بسيون وسمنود فى تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى من الطرق الرئيسية والفرعية.

ونفذ مركز ومدينة سمنود تحت إشراف إسلام النجار رئيس المدينة، حملة نظافة ورفع كفاءة للطرق، تم خلالها رفع نحو 82 طنا من القمامة، إلى جانب كنس الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة سمنود كما تم رفع الأتربة من على جانبى الطريق السريع فى اتجاه بهبيت الحجارة، بالإضافة إلى أعمال صيانة الإنارة العامة بمداخل القرى والوحدات المحلية وصب بلاطة كوبرى محله زياد-منشأة نظيف.

وفى السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمتابعة اللواء أشرف بدران رئيس المدينة، بحملة نظافة استهدفت رفع مخلفات القمامة فى (شوارع قرية أبو حمر، قرية كتامة، قرية نجريج، طريق طنطا- بسيون، شارع المدارس ببسيون، الوحدة المحلية بقرانشو والقرى التابعة، مدخل قرية كفر سليمان، قرية الحداد، طريق مدخل قرية الفرستق، قرية محلة اللبن).

كما قام عمال قسم التجميل بأعمال التجميل ودهان البلدورات على الطريق الدائرى ببسيون، فى حين قام عمال قسم الإنارة بصيانة21 عمود إنارة فى (طريق محطة المياه، أمام مستشفى الصدر، طريق الاستراحة والمتفرع منه، طريق كفر العسكر العمومي، شارع الإسطبل القديم أمام مجلس المدينة) كما تم إصلاح وتغيير غطاء بلاعة صرف صحى بالطريق الرئيسى بقرية أبوحمر بالتنسيق مع شبكة الصرف الصحي.



