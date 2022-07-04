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تعرف على طقس اللقان فى الكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:00 ص
تعرف على طقس اللقان فى الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تعتبر صلوات طقس اللقان إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس المجيد وخميس العهد وصوم الرسل فى الكنيسة الأرثوذكسية، ويقول القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء، إن كلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.
 
ويرتبط طقس اللقان بالأعياد ذات الصلة بالماء، لذلك يصلى فى 3 مناسبات فى عيد الغطاس وهى تذكار معمودية السيد المسيح، وفي قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه في عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح في الخدمة.
 
وفى عيد الغطاس، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمز للاغتسال من الخطية، كما يرتبط عيد الغطاس لدى الأقباط المصريين بأكل القلقاس والقصب، وللاثنين دلالات مسيحية، فالقلقاس لا يؤكل إلا بعد نزع قشرته الخارجية كما حدث مع المسيح قبيل تعميده، وهو رمز التطهر من الخطيئة، أما القصب فيمتاز بكثرة السوائل داخله، ويرمز أيضًا لماء المعمودية. 
 

الكنيسه الارثوذكسية

البابا تواضروس الثانى

طقس اللقان

صوم الرسل



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