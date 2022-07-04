وافق الرئيس الروسى القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، على اقتراح وزير الدفاع سيرجى شويجو بمنح كل من الجنرال ألكسندر لابين والجنرال أسد الدين أباتشيف، لقب أبطال روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.
والجنرال ألكسندر لابين هو قائد المنطقة العسكرية المركزية، ويتولى منذ عام 2022 قيادة مجموعة الوسط للقوات الروسية فى أوكرانيا.
والجنرال أسد الدين أباتشيف، هو قائد فيلق الجيش الثانى للقوات المسلحة الروسية فى لوجانسك، وحاصل على لقب "بطل جمهورية لوجانسك" 2022.
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