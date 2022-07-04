والجنرال ألكسندر لابين هو قائد المنطقة العسكرية المركزية، ويتولى منذ عام 2022 قيادة مجموعة الوسط للقوات الروسية فى أوكرانيا.

والجنرال أسد الدين أباتشيف، هو قائد فيلق الجيش الثانى للقوات المسلحة الروسية فى لوجانسك، وحاصل على لقب "بطل جمهورية لوجانسك" 2022.