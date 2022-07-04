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بوتين يأمر بنقل هدايا الموظفين المصنوعة من الأحجار الكريمة إلى صندوق الدولة

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:17 م
بوتين يأمر بنقل هدايا الموظفين المصنوعة من الأحجار الكريمة إلى صندوق الدولة بوتين
كتب أحمد عرفة

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أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنقل الهدايا المصنوعة من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تلقاها موظفو الدولة إلى صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وفقا لروسيا اليوم.

 

وجاء في مرسوم الرئيس الروسي أن هذه الوثيقة تدخل تعديلات على المرسوم الرئاسي بتاريخ 29 مايو 2015 حول الإجراء الخاص بإبلاغ الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة معينة في روسيا بتلقي هدية فيما يتعلق بالأحداث الرسمية، وتم إدخال بند جديد يخص الهدايا المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، على النسخة السابقة من الوثيقة.

 

وتابع المرسوم: في حالة إذا لم يكن هناك طلب للاسترداد فيما يخص هدية مصنوعة من المعادن الثمينة و(أو) الأحجار الكريمة، فيجب نقل هذه الهدية إلى مؤسسة الدولة لتشكيل صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة "جوخران روسيا"، ومثل هذه الهدايا ستنقل إلى "جوخران روسيا" لتسجيلها في صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

 


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