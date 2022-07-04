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بايدن يعرب عن صدمته بعد إطلاق النار فى إلينوى ويتعهد بمكافحة عنف السلاح

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:29 م
بايدن يعرب عن صدمته بعد إطلاق النار فى إلينوى ويتعهد بمكافحة عنف السلاح بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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انتقد الرئيس جو بايدن المسلح الذى فتح النار على موكب فى عيد الاستقلال فى إلينوى الاثنين، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن عشرين آخرين، وقال أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذى يتعين القيام به بشأن إصلاح الأسلحة.

وقال بايدن فى بيان عقب الهجوم: "أنا وجيل صُدمنا من عنف السلاح غير المنطقى الذى تسبب مرة أخرى فى حزن المجتمع الأمريكى فى يوم الاستقلال هذا".

وقال "لقد تحدثت إلى الحاكم بريتزكر والعمدة روترنج، وعرضت الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية لمجتمعاتهم". "لقد دفعت أيضًا إلى تطبيق القانون الفيدرالى للمساعدة فى البحث العاجل عن مطلق النار، الذى لا يزال طليقًا فى هذا الوقت".

ووقع إطلاق النار بعد شهر من إقرار الكونجرس وتوقيع بايدن على أول تشريع رئيسى لإصلاح الأسلحة منذ التسعينيات.

وأصر الرئيس: "لكن هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به، ولن أتخلى عن محاربة وباء عنف السلاح".

وقتل مطلق النار على سطح أحد المنازل يوم الاثنين ستة وجرح 24 آخرين على الأقل بعد إطلاق النار فى عرض فى 4 يوليو فى ضاحية هايلاند بارك الراقية فى شيكاغو يوم الاثنين.

يُقال إن مطلق النار - الذى لا يزال طليقًا - قد جلس على سطح ما كان متجرًا للتجهيزات فى الهواء الطلق، حيث كان يلتقط الأشخاص فى الحشد الذين خلطوا فى البداية أصوات الطلقات النارية مع الألعاب النارية فى يوم الاستقلال.


بايدن

إلينوي

اطلاق نار

بيوم الاستقلال الامريكي



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