19 أغسطس.. انطلاق بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية

كتب محمد صبحى

اجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس مصر ل لجامعات والمعاهد العليا المصرية، المقام برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن طاهر الزيني مدير النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية، وكابتن أسامة خير مسؤول الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

وخلال فعاليات الاجتماع، ناقشت اللجنة كافة الموضوعات المتعلقة بالتجهيز والإعداد لتنفيذ مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتى يُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية د.خالد عبدالغفار، خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس المقبل على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة 16 جامعة ومعهدًا.

كما استعرضت اللجنة البرنامج العام للبطولة، بداية من استقبال الوفود، وفقرات حفل الافتتاح الذي سيُقام مساء يوم السبت الموافق 20 أغسطس المُقبل على ملاعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير بالإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات المصرية المشاركة في البطولة، وطابور العرض، واستعراض الفقرات الفنية، والبرنامج الزمني، وجدول المباريات، وحفل الختام.

وأكدت اللجنة حرصها الشديد على تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذي يُقام لأول مرة داخل الجامعات المصرية بما يليق بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام، والرياضة الجامعية بشكل خاص.