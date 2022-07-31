تدريب صيفى لطلاب الكليات على تطبيقات الخلايا البيولوجية بجامعة القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى جامعة القاهرة ، عقد تدريب صيفى لطلاب الكليات العلمية والعملية بالجامعات المصرية بعنوان "تحضير وتوصيف المواد النانوية وبعض التطبيقات على الخلايا البيولوجية"، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وذلك فى إطار حرص الكلية على التوسع فى مجالات تطبيقات النانو تكنولوجى وتحقيق الفائدة المرجوة منها ورفع الكفاءات العلمية للطلاب وتكوين قاعدة عريضة من الباحثين فى هذا المجال.

وأوضح الخشت، أن التدريب يستهدف تحقيق عدة أهداف، أهمها معرفة أساسيات ومفاهيم تقنية النانو تكنولوجي، وتوضيح أهمية التقنيات الحديثة وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة، والتعرف على الأنواع المختلفة للمواد النانوية وطرق تحضيرها، والتعرف على الأجهزة المُستخدمة فى عملية التوصيف لتلك المواد وكيفية استخدامها والتطبيقات الخاصة بها فى المجالات المختلفة خاصة البيولوجية والطبية، بالإضافة إلى التعرف على تأثير المواد النانوية على الخلايا البيولوجية.

من جانبها، قالت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي، إن التدريب سوف يشارك فيه نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين العاملين بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، وتتم إتاحة التدريب لطلاب الكليات العملية وهى العلوم والطب والعلاج الطبيعى والصيدلة وطب الفم والأسنان والزراعة والطب البيطرى والآثار والهندسة والبيوتكنولوجى وغيرها من الكليات ذات الصلة على مستوى الجامعات المصرية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة استحدثت كلية النانو تكنولوجى عام 2020 فى ضوء تكليف من الدكتور الخشت عام 2019، وتم افتتاحها رسميًا مايو 2021، بواسطة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهى كلية فريدة حيث تعد الأولى من نوعها فى مصر والعالم العربى والشرق الأوسط؛ وتستهدف إعداد قاعدة عريضة من الباحثين مُطلعين على أحدث التكنولوجيات العالمية، وقادرين على إجراء البحوث المبتكرة، والتوسع فى مجالات تطبيقات النانو تكنولوجى واستخدامها لتحقيق الفائدة لصالح المجتمع وخدمة الإنسانية، وتضم الكلية 3 أقسام علمية هى قسم البايو تكنولوجي، وقسم التصنيع، وقسم الترميم والبيئة، وتضم هذه الأقسام برامج دراسية متنوعة فى تخصصات مختلفة، كما تضم الكلية 20 معملًا تخدم جميع التخصصات.