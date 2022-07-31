وزيرة البيئة: المشاركات الإيجابية للشباب فى مواجهة تغيرات المناخ دليل الوعى

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المشاركات الإيجابية للشباب فى مواجهة التغيرات المناخية تؤكد مدى وعيهم بالمشكلات التى تهدد البيئة ومنها قضية التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حشد طاقات الشباب المشاركات الإيجابية فى قضية التغيرات المناخية مهم جدا من أجل نشر التوعية بهذه بالقضية وسبل مواجهة آثارها السلبية.

جدير بالذكر، أنه انطلق يوم الجمعة ماراثون بيئى لشباب الإسكندرية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وتم أيضاً خلال الفعالية إلقاء الضوء على مشكلة المخلفات البلاستيكية احادية الاستخدام، وطرق الحد منها من خلال البدائل الآمنة والصديقة للبيئة.