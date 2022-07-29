اليوم السابع
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8 تحديات تواجه مصر فى ملف البيئة والتغير المناخى .. تعرف عليهم

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:00 ص
8 تحديات تواجه مصر فى ملف البيئة والتغير المناخى .. تعرف عليهم أضرار التغيرات المناخية على الزراعة
كتبت: منال العيسوى

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أكدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على وجود عدد من التحديات التى تواجه الملف البيئى فى مصر خلال المرحلة الحالية، حيث تعد هذه الاستراتيجية هى المرجع الأول لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورتها السابعة والعشرين والذى تستضيفه مصر نهاية العام الحالى.

وخلال التقرير التالى يستعرض "اليوم السابع" التحديات النى تواجه مصر خلال المرحلة الحالية...

 

التحديات

1- يوجد تهديد لموارد مصر المائية نتيجة الأزمات الخاصة بحصة مصر من نهر النيل مع دول المصب، وانخفاض توافر المياه الجوفية، وزيادة ملوحة المياه الجوفية.

2ظواهر الطقس الحادة والمتمثلة في السيول والعواصف وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر.

3- الفقر.

4الإجهاد المائى.

5- المناطق السكانية غير المخططة والزحف العمراني على المناطق الريفية.

6الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة ما يزيد من الضغط على مصادر الطاقة التقليدية وانخفاض الموارد والإمكانيات المتاحة للحفاظ على البيئة.

7محدودية وعدم يقين الوصول للموارد المالية من الجهات المانحة.

8عدم أخذ أولويات واحتياجات ومسؤوليات المرأة فى الاعتبار في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي رغم قابليتها الشديدة للتأثر بهذا خاصة في المجتمعات الريفية والأقل تعليما.


تغير المناخ

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

الطاقة

مؤتمر المناخ



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