8 تحديات تواجه مصر فى ملف البيئة والتغير المناخى .. تعرف عليهم

كتبت: منال العيسوى

أكدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على وجود عدد من التحديات التى تواجه الملف البيئى فى مصر خلال المرحلة الحالية، حيث تعد هذه الاستراتيجية هى المرجع الأول لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورتها السابعة والعشرين والذى تستضيفه مصر نهاية العام الحالى.

وخلال التقرير التالى يستعرض "اليوم السابع" التحديات النى تواجه مصر خلال المرحلة الحالية...

التحديات

1- يوجد تهديد لموارد مصر المائية نتيجة الأزمات الخاصة بحصة مصر من نهر النيل مع دول المصب، وانخفاض توافر المياه الجوفية، وزيادة ملوحة المياه الجوفية.

2- ظواهر الطقس الحادة والمتمثلة في السيول والعواصف وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر.

3- الفقر.

4- الإجهاد المائى.

5- المناطق السكانية غير المخططة والزحف العمراني على المناطق الريفية.

6- الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة ما يزيد من الضغط على مصادر الطاقة التقليدية وانخفاض الموارد والإمكانيات المتاحة للحفاظ على البيئة.

7- محدودية وعدم يقين الوصول للموارد المالية من الجهات المانحة.

8- عدم أخذ أولويات واحتياجات ومسؤوليات المرأة فى الاعتبار في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي رغم قابليتها الشديدة للتأثر بهذا خاصة في المجتمعات الريفية والأقل تعليما.