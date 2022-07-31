هيفاء أبو غزالة: القمة العربية المقبلة بالجزائر ستكون قمة إجماع عربي

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أكدت الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة أن القمة العربية، التى ستحتضنها الجزائر، مطلع شهر نوفمبر المقبل، ستكون "قمة إجماع عربي".

وأوضحت أبو غزالة - فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركتها فى أعمال الملتقى الدولى حول "نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير"، الذى انعقد، بالجزائر العاصمة.



وتابعت قائلة: "نترقب أن تكون قمة الجزائر قمة إجماع عربي"، معربة عن أملها فى نجاح هذا الموعد الهام "بوجود القادة العرب على أرض المليون ونصف المليون شهيد".



وفى سياق متصل، أكدت الأمين العام المساعد وجود استعدادات حثيثة على مستوى الجامعة العربية تحسبا لهذه القمة، مذكرة بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا إلى الجزائر، واستقباله من طرف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، حيث تم استعراض أهم البنود التى سيتم تناولها خلال القمة.د

كما اعتبرت أبو غزالة أن "قمة الجزائر لن تكون قمة سياسية فحسب، بل ستكون فرصة لعرض بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربى المشترك".