مكتبة الإسكندرية تنظم حفلا بمناسبة رأس السنة الهجرية فى بيت السناري

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الاسكندرية حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، للاحتفال برأس السنة الهجرية، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساًء الاثنين الموافق 1 أغسطس في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يحيي الحفل الفنان محمد المنفلوطي، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من القصائد والأغاني التراثية والمدائح التي تُظهر الفلكلور الشعبي في الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي هذا الحفل في إطار الاهتمام بالتراث والحفاظ على الهوية، ولمعرفة المزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الهاتف رقم 01001303318 أو 0223926031، خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أو زيارة صفحة بيت السناري على الفيسبوك.

كما تنظم مكتبة الاسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: الحب والدنيا عند ابن الفارض، للدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تتناول الندوة مفهوم الحب في تاريخ الفكر العربي؛ من خلال التركيز على طبيعة وشكل الحب عند الشيخ الصوفي الكبير عمر بن الفارض الملقب بـ "سلطان العاشقين" والذي يتميز شعره بفصاحته وتأملاته ومعارفه بأعماق النفس والخيال الواسع والممتد.

تحاضر في الندوة د. ريم بسيوني؛ الكاتبة والروائية والأستاذة في الجامعة الامريكية، حاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات، وصدر لها من الأعمال الروائية: "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون" وغيرها...

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.