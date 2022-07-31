اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ليتوانيا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الأحد، 31 يوليه 2022 07:00 ص
ليتوانيا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ليتوانيا
أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع الليتواني ارفيداس انوشاوسكاس أن بلاده ستسلم أوكرانيا 10 ناقلات جنود مدرعة من طراز (إم113) وطرود من المتفجرات وقنابل الدخان.
 
وقال أنوشاوسكاس - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن "المساعدة العسكرية الليتوانية الإضافية ستصل قريبا إلى أوكرانيا".
 
وأضاف أن ليتوانيا تقدم أيضًا تدريبات للميكانيكيين وخبراء المتفجرات الأوكرانيين.
 
وتابع: "نحن مرنون ومستعدون للمساعدة بأي طريقة ممكنة، وبالطبع اعتمادًا على الاحتياجات التي أبلغت عنها أوكرانيا".
 
ووفقا له، فإن دعم أوكرانيا هو "واجبنا الأخلاقي". وخلص بالقول: "يجب أن نفهم بوضوح أننا إذا لم نوقف المعتدي في أوكرانيا، فسنخوض حربًا في بلادنا".

ليتوانيا

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