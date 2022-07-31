قافلة جامعة سوهاج الطبية توقع الكشف على 1330 مواطنا بروافع العيساوية مجانا

سوهاج محمود مقبول

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجاً، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، مضيفاً أنه تم اطلاق قافلة طبية لخدمة أهالى قرية روافع العيساوية بمركز المنشأة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هى للتنمية وتطوير الأسرة، وبالتنسيق مع جمعية شباب روافع العيساوية للتنمية.

وأوضح "عبدالخالق"، أن تنظيم القوافل الطبية يأتى وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وخطة الجامعة فى تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القرى والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1330 مواطنا بقرية روافع العيساوية بالمجان، كما تم عمل مسح شامل لحوالى 300 حالة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأمراض القلب وذلك تحت شعار "راحة قلبك تهمنا".

وأضاف الدكتور كمال الشرقاوى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، الأطفال، العظام، الجهاز الهضمى، العصبية، وأيضاً جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة الجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم، كما تضمنت أيضاً حملات توعية عن تنظيم الأسرة والضغط والسكر، وأهمية وكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدى وكيفية حماية الأطفال من الحوادث والاصابات.

ومن الجدير بالذكر أنه شارك بفعاليات القافلة الدكتورة عواطف جابر رئيس مجلس أمناء مؤسسة هى للتنمية وتطوير الأسرة، الدكتورة فريدة سلام رئيس مجلس ومدينة المنشأة، وحسين عبدالواحد رئيس جمعية شباب روافع العيساوية.



قافلة جامعة سوهاج الطبية



قافلة جامعة سوهاج الطبية توقع الكشف على 1330 مواطن بقرية روافع العيساوية