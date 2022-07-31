ضبط عاطل بحوزته طبنجة و3 طلقات من ذات العيار فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، أثناء عملية المرور الأمني بالمنطقة من ضبط عاطل يقيم بدائرة المركز وبحوزته طبنجة حلون و3 طلقات من ذات العيار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز البلينا يفيد بضبط عامل بحوزته سلاحا ناريا غير مرخص أثناء تواجده بالشارع.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث المديرية وقادها ضباط وحدة مباحث البلينا بتمكن القول الأمني أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية دائرة المركز من ضبط المدعو "سالم ع ه ع" 25 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وبحوزته طبنجة ماركة حلوان بالخزينة الخاصة بها " 3 " طلقات من ذات العيار .

تم التحفظ على السلاح المضبوط والطلقات والمتهم، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.