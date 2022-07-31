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روسيا: كييف فعلت وتفعل كل شيء لتحويل دونباس إلى أرض محروقة

الأحد، 31 يوليه 2022 07:18 م
روسيا: كييف فعلت وتفعل كل شيء لتحويل دونباس إلى أرض محروقة الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد عضو مجلس الدوما الروسى ميخائيل شيريميت، أن قرار أوكرانيا إجلاء سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها فى دونباس حتى الآن، ليس إلا خدعة جديدة من خدع نظام الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال عضو مجلس الدوما الروسى إن المحتالين السياسيين فى كييف قرروا تدبير خدعة جديدة، حيث سيستدرجون السكان من دونباس، عبر خلق ظروف لا تطاق للحياة، ثم سيختبئون وراءهم، ويرسلونهم إلى الجبهة قسرا، مطالبا نظام كييف بالكف عن ذرف دموع التماسيح على سكان دونباس.

 

ولفت عضو مجلس الدوما الروسى إلى أن كييف فعلت وتفعل كل شيء لتحويل دونباس إلى أرض محروقة، ولولا روسيا، لكانت خططها قد توجت بالنجاح منذ فترة طويلة، مؤكدا أن كل ما يمكن لنظام زيلينسكى فعله الآن هو سحب قواته وإنهاء الاحتلال ومحاولات العدوان على دونباس، موضحا أن روسيا لن تترك سكان دونباس وجها لوجه مع المشاكل، وستعيد إمدادات الغاز والكهرباء إلى جميع المناطق المتضررة فى الجمهوريتين الشعبيتين.


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