برلمانية روسية: الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود نُفذ من الداخل

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قالت نائبة عن شبه جزيرة القرم بالبرلمان الروسي، إن هجوم الطائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول لم ينفذ من الخارج، وإنما من داخل المدينة.



وذكرت النائبة عن شبه جزيرة القرم أولغا كوفيتيدي - في تصريح أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن "الهجوم بالطبع لم يأت من الخارج بل من أراضي سيفاستوبول، وتجري تحقيقات في المدينة للعثور على منظمي هذا العمل الإرهابي".



وشددت على أن الحادث يعتبر بلا شك عملا إرهابيا، وأن المسؤولين عنه سيعاقبون، مؤكدة أن الوضع في سيفاستوبول يسوده الهدوء.



من جهتها،نفت أوكرانيا مهاجمة مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيرة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح.. ووصفت الاتهامات الروسية بأنها "استفزاز متعمد"، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.



وأعلن حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف، في وقت سابق، وقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول، ما أسفر عن جرح ستة أشخاص.