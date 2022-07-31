رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد منظمة الفاو بالقاهرة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفد منظمة الفاو بالقاهرة على هامش حضور افتتاح نموذج الفاو داخل الجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل والذي يتكون من توني العتل منسق البرامج بمكتب منظمة الفاو بالقاهرة، راوية الدابي ممثل العلاقات العامة بالمنظمة، محمد موسي المنسق الإعلامي، بحضور الدكتور عبداللاه سيد عميد كلية الزراعة، والدكتور خالد عدلي مشرف النموذج.
ورحب الدكتور منصور بالوفد فى رحاب جامعة بنى سويف مؤكداً أن الجامعة تضم عدد من الكليات الفريدة والمتنوعة بالشرق الأوسط ولدينا كلية الزراعة والتى تحتوي على عدد من الأقسام المتنوعة وأربعة برامج أساسية وهى برامج الإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى والدواجن، والصناعات الغذائية والألبان، والتكنولوجيا الحيوية، وتهدف الكلية إلى تخريج مهندسين زراعيين متخصصين ومزودين بالمعارف والمهارات اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعى والصناعات الزراعية وإدارة مشاريع زراعية طبقا لمعايير الجودة القومية واحتياجات سوق العمل المحلى والدولى، وإنشاء نموذج للفاو داخل الجامعة يهدف إلى الارتقاء بالمشاريع الطلابية وتخريج وتأهيل طالب قادر على العمل فى سوق الخارجي.
ووجه توني العتل بالإنابة عن الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر، الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وهيئة التدريس وخاصة المشرفين على نشاط نموذج الفاو داخل الجامعة على تبنيهم ودعمهم لكيان طلابي تطوعي وحيوي، معبراً عن سعادته بالتجمع الطلابي والأكاديمي فى حفل تأسيس نموذج الفاو بجامعة بنى سويف مما يعطي مؤشراً كبير لمستقبل الزراعة والنظم الغذائية فى مصر وربما المنطقة العربية بأكملها.
وفى نهاية اللقاء أهدي توني العتل درع منظمة الفاو في مصر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه لكافة الأنشطة وتوفير كافة الدعم لهم والتعاون المثمر بين المنظمة وجامعة بنى سويف.
ومن جانب آخر، أجري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، زيارة لمديرية أمن بني سويف وذلك لتهنئة اللواء أسامة حلمي بعد تعيينه مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن بني سويف خلفاً للواء طارق مشهور مدير الأمن السابق، في حركة التنقلات الأخيرة.
وأعرب رئيس الجامعة خلال الزيارة عن تمنياته للواء أسامة حلمي بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة, مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية، وحرصها الدائم لدعم رسالة الجامعة وحفظ واستقرار العملية التعليمية معرباً عن سعادته باللقاء الذي أوضح مدى التعاون المثمر والبناء بين الجانبين والذي يعكس التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة.
وأكد اللواء أسامة حلمي أن المديرية لا تدخر جهدًا في خدمة الجامعة لأنها بيت الخبرة ومنارة العلم للمحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية مستعدة بكامل طاقتها وإمكاناتها لخدمة الجامعة ومؤسسات الدولة والمواطنين مؤكداً على استمرار مديرية الأمن فى تحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.
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