رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد منظمة الفاو بالقاهرة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفد منظمة الفاو بالقاهرة على هامش حضور افتتاح نموذج الفاو داخل الجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل والذي يتكون من توني العتل منسق البرامج بمكتب منظمة الفاو بالقاهرة، راوية الدابي ممثل العلاقات العامة بالمنظمة، محمد موسي المنسق الإعلامي، بحضور الدكتور عبداللاه سيد عميد كلية الزراعة، والدكتور خالد عدلي مشرف النموذج.

ورحب الدكتور منصور بالوفد فى رحاب جامعة بنى سويف مؤكداً أن الجامعة تضم عدد من الكليات الفريدة والمتنوعة بالشرق الأوسط ولدينا كلية الزراعة والتى تحتوي على عدد من الأقسام المتنوعة وأربعة برامج أساسية وهى برامج الإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى والدواجن، والصناعات الغذائية والألبان، والتكنولوجيا الحيوية، وتهدف الكلية إلى تخريج مهندسين زراعيين متخصصين ومزودين بالمعارف والمهارات اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعى والصناعات الزراعية وإدارة مشاريع زراعية طبقا لمعايير الجودة القومية واحتياجات سوق العمل المحلى والدولى، وإنشاء نموذج للفاو داخل الجامعة يهدف إلى الارتقاء بالمشاريع الطلابية وتخريج وتأهيل طالب قادر على العمل فى سوق الخارجي.

ووجه توني العتل بالإنابة عن الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر، الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وهيئة التدريس وخاصة المشرفين على نشاط نموذج الفاو داخل الجامعة على تبنيهم ودعمهم لكيان طلابي تطوعي وحيوي، معبراً عن سعادته بالتجمع الطلابي والأكاديمي فى حفل تأسيس نموذج الفاو بجامعة بنى سويف مما يعطي مؤشراً كبير لمستقبل الزراعة والنظم الغذائية فى مصر وربما المنطقة العربية بأكملها.

وفى نهاية اللقاء أهدي توني العتل درع منظمة الفاو في مصر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه لكافة الأنشطة وتوفير كافة الدعم لهم والتعاون المثمر بين المنظمة وجامعة بنى سويف.