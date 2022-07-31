توافد معاونى النيابة الإدارية الجدد وأسرهم لأداء القسم أمام وزير العدل

بدأ المعنيين الجدد فى وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعتي 2015- 2016، وأسرهم، فى التوافد على مقر وزارة العدل بلاظوغلي، وذلك لأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان، تمهيدا لاستلام عملهم رسميا.
كانت صدرت القرارات الجمهورية أرقام "319/2022" ، بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
وسيتم حلف اليمين وفقًا للآتي:
أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.
ونبهت الهيئة، علي ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.
توافد معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين القانونية (1)
توافد معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين القانونية (2)
توافد معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين القانونية (3)
توافد معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين القانونية (4)
توافد معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين القانونية (5)
توافد معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين القانونية (6)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة