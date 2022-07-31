توافد معاونى النيابة الإدارية الجدد وأسرهم لأداء القسم أمام وزير العدل

كتب إبراهيم قاسم - عبد الله محمود

بدأ المعنيين الجدد فى وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعتي 2015- 2016، وأسرهم، فى التوافد على مقر وزارة العدل بلاظوغلي، وذلك لأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان، تمهيدا لاستلام عملهم رسميا.

كانت صدرت القرارات الجمهورية أرقام "319/2022" ، بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وسيتم حلف اليمين وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.

ونبهت الهيئة، علي ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.