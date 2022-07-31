تنسيق الجامعات 2022.. قطاع التعليم يكشف مصير طلاب الدبلومات الفنية بالتنسيق

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية يكون لهم مرحلة مستقلة فى التنسيق تتم بعد الانتهاء من مراحل تنسيق الثانوية العامة.

وأوضح السيد عطا، أن سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل قبول طلاب الدبلومات الفنية والكليات المتاحة لهم مع إعلان مرحلة تسجيل الرغبات، مضيفا: أن الفترة الحالية تشهد إقبال من طلاب الثانوية العامة على التسجيل باختبارات القدرات مشيرا إلى أن التسجيل متاح حتى 6 اغسطس المقبل وفقا للجدول الزمنى المعلن لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.