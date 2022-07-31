تعليم المنوفية: 139 لجنة تستقبل طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022

المنوفية - محمد فتحى

أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، استعداداتها لعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة 2022 والمقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 حيث قامت الإدارات التعليمية بتجهيز 139 لجنة امتحانية لاستقبال 24 ألف 905 طلاب وطالبات بنطاق الإدارات التعليمية بالمنوفية بمشاركة 4338 من المعلمين والإداريين .

وأكدت المديرية في تعليماتها لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بالتنبيه على الطلاب بمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان واصطحاب الأدوات الشخصية ( زجاجات المياه ــ الأدوات المكتبية ) ومنع تداولها بين الطلاب لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا .