اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 08:05 م
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تعليم المنوفية: 139 لجنة تستقبل طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022

الأحد، 31 يوليه 2022 07:32 م
تعليم المنوفية: 139 لجنة تستقبل طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 امتحانات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، استعداداتها لعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة 2022 والمقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 حيث قامت الإدارات التعليمية بتجهيز 139 لجنة امتحانية لاستقبال 24 ألف 905 طلاب وطالبات بنطاق الإدارات التعليمية بالمنوفية بمشاركة  4338 من المعلمين والإداريين .
 
 
 
وأكدت المديرية في تعليماتها لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بالتنبيه على الطلاب بمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان واصطحاب الأدوات الشخصية ( زجاجات المياه ــ الأدوات المكتبية ) ومنع تداولها بين الطلاب لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا .
 
 
 
 

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الدور الثانى



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