برنامج تدريبي لتأهيل أعضاء برلمان الشباب وأنشطة ومسابقات برياضة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عدد من الفعاليات بالمديرية وبمراكز الشباب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبى، لتأهيل أعضاء البرلمان " بهدف خلق جيل جديد يؤثر في المجتمع ويكون قادر على القيادة، وتنمية مهارات الشباب والطلائع أعضاء البرلمان، وذلك بإدارة شباب دسوق بمركز شباب الصافية، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل تفاعلية عن البرلمان ودوره وأهدافه وأدوات الرقابة البرلمانية، بحضور محمد الغنام.

وأضاف محروس، كما نظمت إدارة شباب بيلا المسابقه الرياضيه فى الجرى" أسرع ولد وبنت "، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ، والأندية الرياضية للنشء مواليد "2011 – 2012" لمسافة 100 متر ، ويتم تصعيد الفائزين على مستوى الإدارات للمشاركة فى السباق النهائي الذي تنظمه إدارة التنمية الرياضية على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مؤسسة الشباب والرياضة تحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تقيمها من خلال مراكز الشباب والأندية ، وتعد ممارسة رياضة الجري لمسافات طويلة أو متوسطة كل أسبوع إلى أسبوعين ، حماية لصحة القلب، تجنب خطر الإصابة بأمراضه، كما أن رياضة الجري ضمن تمارين القلب التي يمكن أن تزيد من أنشطة عمل القلب، و يجعل حجمه أكبر ، قادرًا على استيعاب المزيد من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم محافظا على انتظام الدورة الدموية فى جسم اللاعب.



الحضور من الفتيات والشباب



مسابقات رياضية



محاضرات متنوعة لشباب كفر الشيخ