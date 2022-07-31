انطلاق مبادرة "أخيرا خلصنا" لطلاب الثانوية العامة اليوم بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء اليوم انطلاق فعاليات مبادرة "اخيرا خلصنا" لطلبة الثانوية العامة وتنظمها مديرية الشباب والرياضة.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المبادرة تنفذها إدارة التدريب والمشروعات من خلال مبادرة (طور وغير) التابعة لوزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت اليوم الأحد 2022/7/31 بمركز شباب مدينة العريش (الساحة الشعبية) الساعة 11 صباحا.

وأضاف انه فى اطار خدمات الشباب تم تنفيذ دورة تدريبية من خلال سفراء مشوارى فى تنمية المهارات ببرنامج مشوارى التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسف بمركز شباب النصر بإدارة شباب بئر العبد.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة حلوة يا بلدى ونفذها مركز شباب المساعيد لتنظيف الشواطئ من المخلفات البلاستيكية، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، وقام الشباب المشارك فى المبادرة بجمع المخلفات البلاستيكية من على شاطئ المساعيد، وجمعها فى أكياس، ونقلها بواسطة سيارات حملة النظافة التابعة للوحدة المحلية لمدينة العريش إلى مقلب المخلفات الخاص بالمدينة لفرزها تمهيدًا لإعادة تدويرها.

وقال مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه تتواصل على أرض المحافظة فعاليات تدريب المشروع القومى لرياضة المرأة ويضم المركز أكثر من 80 عضوة من الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة العريش، ويهدف المركز إلى ممارسة المرأة للرياضة من سن ١٤ سنة فيما فوق لرفع كفاءتهم البدنية، كذلك ممارسة مجموعة من الأنشطة مثل ( اللياقة البدنية - كرة اليد - الكرة الطائرة - تنس الطاولة - عروض رياضية - كاراتيه )، وانه سبق ونظمت إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة معرض للحرف اليدوية، وشمل المعرض أنواع المشغولات والحرف اليدوية والمشغولات الفضية والتطريز والإكسسوارات الحريمى ومستحضرات التجميل الطبيعية فن الزخرفة والخزفية، والخشبية، وأعمال أخرى من أعمال الأندية النسائية التابعة لمراكز شباب المحافظة.