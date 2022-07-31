اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 08:58 م
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الداخلية تضبط المتهمين بسرقة إشارات القطارات في بنها

الأحد، 31 يوليه 2022 08:23 م
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة إشارات القطارات في بنها المتهمان
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (شخصين)، لقيامهما بسرقة (2) صندوق إشارات منظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغاً بسرقة عدد (2) صندوق إشارات فـى المنطقة ما بين قريتى (ميت السباع/شبلنجة) بدائرة مركز شرطة بنها، وسير القطارات بصورتها الطبيعية ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.
 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية). 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لـ (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) .
 
باستهداف الأخير أمكن ضبطه، وأرشد عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والإحالة إلى النيابة العسكرية.
 
 
 

اشارات

اشارات القطارات

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سرقة اشارات القطارات



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