التموين تتحفظ على 400 طن زين وسكر ودقيق قبل تهريبها إلى السوق السوداء

كتب ــ مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق، والمنافذ التموينية ومخازن السلع الغذائية للتأكد من جودة وسلامة السلع، ومصدرها والتأكد من فواتير الشراء، والتزام المخابز باستخدام الدقيق في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية.

وتمكنت مديرية التموين بالجيزة من التحفظ على نحو 400 طن من السلع الأساسية كالزيت والسكر والدقيق بدون فاتورة شراء، وأخري غير مطابقة للوزن المدون على العبوات، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء حيث شنت مديرية تموين الجيزة حملة مكبرة برئاسة هالة غريب وكيل المديرية التموين بالاشتراك مع مباحث تموين الجيزة العميد يحيي زغلول مدير مباحث تموين الجيزة ومعاونية، وقامت بالمرور عل منطقة غمازة الكبرى بالصف، وأسفر المرور على ضبط الكميات الآتية:-

- تم ضبط كمية من السكر الخام والمعبأ بمصنع السكر بدون فواتير بياناتها كالآتى:-

267 طن سكر خام ( مائتين وسبعة وستون طن سكر خام ) بدون فواتيير .

- 12.5 طن سكر معبا بدون فواتير ( أثنى عشر طن وخمسمائة كيلو سكر معبأ ) وناقص الوزن .

- تم ضبط 18 طنا (ثمانية عشر طن ملح ) بدون فواتير .

- تم ضبط كمية من زيت طعام بدون فواتير وتعبئة بدون علامة تجارية وبياناتها كالآتى :-

- كمية قدرها 8000 لتر معبأ من الزيت

- كمية قدرها 5000 لتر معبأ من الزيت

- تم ضبط مخزن للأسمدة الزراعية بمنطقة غمازة الكبرى بالصف بكمية قدرها 50 طنا بدون ترخيص .

تم ضبط منخل دقيق بلدى مدعم بمنطقة الشوبك الشرقى بالصف بكمية قدرها 17 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء لغرض غير المخصص لها.

وتم التحفظ عليها لتعليتها على الرصيد بمطحن الصف لصرفها فى صورة رغيف بلدى مدعم للمواطنين ولصالح الدولة وتم التحفظ على ماكينة وباقى الأدوات المستعمله فى نخل الدقيق وإعادة تدويرة فى مطحن الصف لحين صدور قرار النيابة المختصة.

تم تحرير محاضر جنح الصف وجاري متابعة قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن .