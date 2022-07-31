اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 12:20 م
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التموين تسلم البقالين استعاضات السلع المدعمة لبدء الصرف لأصحاب البطاقات غدا

الأحد، 31 يوليه 2022 12:00 م
التموين تسلم البقالين استعاضات السلع المدعمة لبدء الصرف لأصحاب البطاقات غدا وزارة التموين
كتب ــ مدحت وهبة

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بدأت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف استعاضات السلع التموينية المدعمة للبقالين ومنافذ التوزيع تمهيدا لبدء الصرف لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من غد الإثنين، ضمن مقررات شهر أغسطس، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى. 
 
وفى الوقت الذى تشهد فيه غالبية دول العالم موجة تضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كبيرة في نقص سلعة زيت الطعام وارتفاع الأسعار، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  في اتخاذ  خطوات الاستباقية وتحقيق مخزون استراتيجي من سلعة زيت الطعام يصل لما يقرب من 6.1 شهر، وذلك من خلال التعاقد مع الشركات المحلية، وأيضا إجراء العديد من المناقصات العالمية لشراء زيت الطعام الخام "زيت صويا، زيت عباد" وطوال الفترة الماضية تعاقدت الوزارة على كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية وكذلك طرح زيت الطعام ضمن السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
ونجحت الوزارة في تحقيق ما يقرب من 90% اكتفاء ذاتي من السكر ووصل المخزون الاستراتيجي لـ7.7 شهر لأول مرة في تاريخ الوزارة، كذلك التعاقد على كميات كبيرة من الأقماح من عدة دول تصل الى 660 ألف طن قمح، بجانب ما يتم توريده من القمح المحلى من المزارعين  ليصل حجم المخزون الاستراتيجي من الأقماح لـ7 أشهر لأول مرة.
 
 
 
 

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