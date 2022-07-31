البابا تواضروس: الرهبنة قرار لم يأت فجأة ولكن دعوة يشعر بها الشخص فى قلبه

كتب أحمد عرفة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن البابا تواضروس هو شخص عادى، حيث نشأت على ارض مصر وولدت في المنصورة ودخلت المدارس في سوهاج وأسرتى نقلت في دمنهور فأكملت المدرسة والتحقت بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية .

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: عملت دراسات عليا في لإسكندرية ثم جاءت فرصة لدراسة الزمالة العالمية في إنجلترا .

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: خدمت كصيدلى وبعد فترة لظروف أسرية دخلت الدير عام 1986 وترهبنت فيه واترسمت راهب فكاهن وبعد 7 سنوات من الرهبنة اترسمت اسقف في البحيرة .

وبشأن قراره في الرهبنة، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن القرار لم يأت فاجئة ولكن دعوة يشعر بها الشخص في قلبه وبدأت لدى وانا في الثانوية العامة ان أنفسى اذهب للدير وكان لدى فكرة ان التحق بكلية الصيدلة حيث الدواء الذى يسكن الألم كانت فكرة لدى .