الأمم المتحدة: تضرر 21 مليون شخص من الجفاف في 4 مناطق أفريقية

كتبت: هند المغربي

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه في الصومال وشمال كينيا وجنوب وشرق إثيوبيا، تضرر أكثر من 21 مليون شخص من الجفاف، بعد أربعة مواسم متتالية من شح الأمطار ويبدو أن احتمال الموسم الخامس من ضعف الأمطار هذا الخريف لافتا الى أن هناك حاجة ماسة إلى التمويل لمنع الخسائر في الأرواح على نطاق واسع.

ووفق الأمم المتحدة من المتوقع أن يواجه أكثر من 50 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام في سبع من الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والدول السبع هي جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، وأوغندا. جاء ذلك في أحدث تقرير أصدرته المنظمة الإقليمية بشأن أزمات الغذاء.

وأشار البيان الى أنه من المتوقع أن يواجه حوالي 300 ألف شخص في الصومال وجنوب السودان انعدام الأمن الغذائي الحاد الكارثي- المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي- مع خطر حدوث مجاعة في ثماني مناطق من الصومال، في حال فشل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية على نطاق واسع، وارتفاع تكاليف الغذاء، وفي غياب زيادة المساعدة الإنسانية.