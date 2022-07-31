إجراءات الحماية الاجتماعية ضمن حزمة التصدى لتداعيات الأزمة العالمية.. التفاصيل

كتب محمود العمرى

مع تصاعد التداعيات السلبية للصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري، أعلنت الدولة المصرية خطة من خمسة محاور رئيسة للتعامل مع الأزمة، وقد تمثلت تلك المحاور الخمس فى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط البورصة المصرية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الدين العام وعجز الموازنة وإجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه بالنسبة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تستهدف الدولة في هذا الصدد خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، وقد جاء ذلك بعد قيامها بتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة للاستثمار خلال السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتهدف الدولة إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، مع الانسحاب التدريجي من عدد من القطاعات. وتتمثل أبرز محاور التحرك في هذا الشأن في: تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص.

ولفتت الدراسةإلى أنه بالنسبة لتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، فقد تضمنت خطة الدولة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات التشغيل والنمو خلال ثلاث سنوات، وتعظيم الصادرات في 9 قطاعات، وإعداد استراتيجية توطين صناعة السيارات، بالإضافة إلى طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر تشمل: مشروعات مراكز البيانات، وشبكات نقل البترول والغاز والتوسعات بمحطات الإسالة، وأبراج لشركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح بالزعفرانة وجبل الزيت. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة الناتج القومي الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة قيمة الصادرات، فضلًا عن رفع القيمة المضافة للمنتج المحلي؛ الأمر الذي يدفع معدلات الأسعار نحو الاستقرار، ويعمل على رفع قيمة العملة الوطنية.

وتابعت الدراسة، أنه تضمن محور تنشيط البورصة نحو 21 اجراءً، جاء منها: زيادة أعداد الشركات المقيدة، وإتاحة آليات جديدة لتواكب التطور العالمي، وتعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات الأوراق المالية، وزيادة أعداد المستثمرين المحليين والأجانب من الأفراد والشركات، وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات الدولية، وزيادة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة. وبالفعل أعلنت الحكومة عن تأهيل شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للطرح في البورصة المصرية بما يتوقع أن يكون له مردود إيجابي على السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بخفض الدين العام وعجز الموازنة، فإنه يلاحظ انعكاس التداعيات العالمية والسياسات النقدية المتبعة لمواجهاتها على ارتفاع عبء وتكلفة الدين بشكل عام، الأمر الذي ينعكس على معدلات الدين العام. وقد تضمنت خطة الدولة لتحسين إدارة الدين خفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج بنهاية العام المالي 2025/2026، وإطالة عمر الدين ليقترب من خمس سنوات بنهاية يونيو 2026، وتحقيق فائض أولي بنحو 2%من الناتج سنويًا، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 0.5% من الناتج سنويًا، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، وذلك من خلال إصدار الصكوك السيادية.

وأكدت الدراسة أما عن إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية، فقد تضمنت حزمة الإجراءات المالية والحمائية للتعامل مع الأزمة تخصيص نحو 130 مليار جنية للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين، وضم نحو 450 ألف أسرة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال تدبير مبلغ 2.7 مليار جنية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنية، وتحمل الموازنة العامة للدولة لنحو 190.5 مليار جنية لسداد إجمالي القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، والتعجيل بزيادة الأجور والمعاشات في أول ابريل بدلًا من أول يوليو 2022. فضلًا عن تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الضرورية من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.

وشهد الأسبوع الحالي صدور توجيهات رئاسية جديدة بشأن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية في ظل تتابع التداعيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المواطنين، وقد تضمنت تلك التوجيهات: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وكذلك صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهريًا.

ذلك بالإضافة إلى إجراءات تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، مع قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. ويشار إلى قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.