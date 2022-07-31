أخبار مصر.. غدا بدء تقديم طلاب الثانوية العامة 2021 بكلية الشرطة إلكترونيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي.

بدء التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا للحاصلين على الثانوية العامة 2021 غدا

تبدأ أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، بينما يتم تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بدءاً من 4 أغسطس.

هيئة التأمين الاجتماعى: انتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاش من اليوم

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة " البطاقة الزرقاء " لقرب انتهاء صلاحيتها، إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي، وأن آخر فترة لانتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاشات اليوم الأحد نهاية شهر يوليو الجاري بعدها سيتوقف العمل بها ولا يستطيع صاحبها صرف المعاش إلا بعد التوجه لأحد مكاتب التأمينات لاستبدالها بكارت ميزة. تنسيق الجامعات 2022.. 140 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 140 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023. فرص عمل بالخط الثالث للمترو براتب 3 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل أعلنت شركة أمن الخط الثالث ل مترو الأنفاق والخط الأخضر- عن حاجتها لأفراد أمن بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للشباب فقط، من سن 21 سنة حتى 40 عاما، براتب شهرى 3 آلاف جنيه. اليوم.. حلف اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية دفعتى 2015 / 2016 يؤدى اليوم المعنيين الجدد فى وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعتى 2015- 2016، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بلاظوغلى، وذلك قبل استلام عملهم. طقس حار على القاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. الأمم المتحدة: 9.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا وقلق بشأن فصل الشتاء قالت روزمارى ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أنه منذ بداية الحرب "قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها فى المجال الإنسانى مساعدات لحوالى 11 مليون شخص، بما فى ذلك على شكل مساعدات غذائية وسبل العيش، وخدمات الحماية، وإزالة الألغام، والحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. فلسطين تُحمل المجتمع الدولى مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

إصابة 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بطريق قرية الجلالة مطروح

أصيب 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة بطريق قرية الجلالة على الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح، وجري نقل المصابين إلى 3 مستشفيات لتلقيهم العلاج اللازم .