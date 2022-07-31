أخبار مصر.. غدا بدء تقديم طلاب الثانوية العامة 2021 بكلية الشرطة إلكترونيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي.
بدء التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا للحاصلين على الثانوية العامة 2021 غدا
هيئة التأمين الاجتماعى: انتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاش من اليوم
تنسيق الجامعات 2022.. 140 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
فرص عمل بالخط الثالث للمترو براتب 3 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل
اليوم.. حلف اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية دفعتى 2015 / 2016
يؤدى اليوم المعنيين الجدد فى وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعتى 2015- 2016، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بلاظوغلى، وذلك قبل استلام عملهم.
طقس حار على القاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
الأمم المتحدة: 9.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا وقلق بشأن فصل الشتاء
قالت روزمارى ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أنه منذ بداية الحرب "قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها فى المجال الإنسانى مساعدات لحوالى 11 مليون شخص، بما فى ذلك على شكل مساعدات غذائية وسبل العيش، وخدمات الحماية، وإزالة الألغام، والحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
فلسطين تُحمل المجتمع الدولى مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
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