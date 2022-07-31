اليوم السابع
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التخطيط: 14 مليار جنيه مخصصات لدعم نقل الركاب خلال 8 سنوات

الأحد، 31 يوليه 2022 09:00 ص
التخطيط: 14 مليار جنيه مخصصات لدعم نقل الركاب خلال 8 سنوات مترو الأنفاق - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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بلغت مخصصات دعم نقل الركاب، سواء بالسكك الحديدية أو مترو الأنفاق، متضمناً دعم اشتراكات الطلبة، نحو 14 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة مع 6.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 104%، وبلغت مخصصات عام 21/2022، نحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع 1.4 مليار جنيه عام 13/2014، بمعدل نمو 28%، حسب تقرير بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

 

ويمثل الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق قيمة ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم.

 

ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 مبلغ 600 مليون جنيه منهم مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.


دعم نقل الركاب

السكك الحديدية

مترو الانفاق

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد



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