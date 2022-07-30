وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اليوم السبت، طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية العام الدراسي 2021 /2022، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ومع انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية 2021 / 2022، يؤدي 2829 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني في 10 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.

وأدي الطلاب الامتحان اليوم السبت في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالإضافة إلى الامتحانات العملية والمعملية طبقاً لتخصصاتهم.

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثمانية للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة وتم تأدية الامتحان في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى من الامتحانات.