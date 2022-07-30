واشنطن: بوتين سيمضى قدما بالحرب فى أوكرانيا

وكالات

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان عن ثقتها بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "سيمضى قدما" فى العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وقالت شيرمان فى حديث لصحيفة "إكونوميست"، ردا على سؤال بشأن "كيف يمكن جعل بوتين يوقف الحرب" فى أوكرانيا: "ليس بوسعى أن أتصور ما يدور فى خلده".

وتذكرت شيرمان تجربتها الشخصية من اللقاء مع بوتين، مشيرة إلى أن "معظم الوقت كان أثناء الاجتماع فى سوتشى مع وزير الخارجية آنذاك جون كيرى، وقضينا نحو 4 ساعات معه".

وتابعت: "هو ذكى جدا، ولم تكن ورقة أمامه وهو مرن جدا ولديه ثقة بنفسه، وأعتقد أن لديه رؤية بشأن إلى أين يتجه".

ورجحت أن بوتين "سيمضى قدما" بالعملية العسكرية فى أوكرانيا، وأضافت أن "على العالم أن يدرك ما هى طموحاته".