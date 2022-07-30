مدير بيطرى الأقصر: لجان مكثفة لمتابعة وتحصين المواشى فى الأسواق الأسبوعية‎‎

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة بمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، مكونة من الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بادارة أرمنت البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بأرمنت المقام في منطقة أبو قليعى، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أن اللجنة قامت أيضاً بتوعية المواطنين من المربيين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة وحفاظاً على الثروة الحيوانية، مع التوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين من المربين والتجار بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وشدد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على أنه تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من انتشار هذه الأمراض الوبائية.



لجان مكثفة لمتابعة وتحصين المواشي فى الأسواق الأسبوعية (1)



لجان مكثفة لمتابعة وتحصين المواشي فى الأسواق الأسبوعية (2)



لجان مكثفة لمتابعة وتحصين المواشي فى الأسواق الأسبوعية (3)



لجان مكثفة لمتابعة وتحصين المواشي فى الأسواق الأسبوعية (4)