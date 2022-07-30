محافظ قنا يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة بمحطة وقود

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا فى استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين من عدم الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية، بمحطة وقود بمنطقة المعنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بمضمون الشكوى، وكذلك بحضور المواطن الشاكى.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم خلال الاجتماع مراجعة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بإقامة محطات الغاز، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين بها ، وبناء على ما تم عرضه، تم التكليف بتشكيل لجنة من الأجهزة المختصة لمعاينة محطة الغاز، ومطابقة الإشتراطات على مبنى المحطة، وإعداد تقرير بمدى الالتزام بتلك الاشتراطات.

وأضاف الداودي، بأنه لن يسمح ببدء تشغيل أيه محطة إلا بعد التأكد من استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية، الخاصة بمثل هذه المنشآت والأنشطة، مؤكدا أن سلامة المواطنين ، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم تأتى فى المقام الأول.