فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمركزى قفط ونقادة بقنا لأعمال الصيانة اليوم

كما سيتم قطع الكهرباء عن منطقة المرشح والتدريب المهنى بالمنطقة الصناعية وذلك غدا الأحد، من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 7 صباحا وذلك لرفع ابراج الجهد المتوسط على المحور الجديد في محطة محولات قفط الجديدة.

وأعلنت هندسة كهرباء نقادة فصل التيار الكهربائي عن قرية الزوايدة وحاجر الزوايدة وحاجر محمد أحمد وذلك يومى السبت والأحد، من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 7 صباحا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة.