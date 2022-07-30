اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 05:55 ص
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فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمركزى قفط ونقادة بقنا لأعمال الصيانة اليوم

السبت، 30 يوليه 2022 05:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمركزى قفط ونقادة بقنا لأعمال الصيانة اليوم قطع الكهرباء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت هندسة كهرباء قفط،  فصل التيار الكهربائي عن شارعى المحطة وغرب المشروع، اليوم السبت وغدا الأحد، من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 7 صباحا، نظرا لأعمال الصيانة، وسوف يتم إعادة التيار الكهربائي فور الإنتهاء من أعمال الصيانة.

كما سيتم قطع الكهرباء عن منطقة المرشح والتدريب المهنى بالمنطقة الصناعية وذلك غدا الأحد، من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 7 صباحا وذلك لرفع ابراج الجهد المتوسط على المحور الجديد في محطة محولات قفط الجديدة.
 
وأعلنت هندسة كهرباء نقادة  فصل التيار الكهربائي عن قرية الزوايدة وحاجر الزوايدة وحاجر محمد أحمد وذلك يومى السبت والأحد، من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 7 صباحا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة.

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