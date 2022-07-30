فصل التيار الكهربائى عن 12 منطقة بمدينة بورفؤاد لصيانة موزع الكهرباء

ومن جانبها أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع بورفؤاد، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن الأماكن المناطق التالية: مستشفى الحياة بورفؤاد التأمين الصحي الأمل والبنوك "الأهلى، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية، وCiB، وقسم ثاني جنوب الجبانة، السنترال، مكتب بريد الهيئة، الصرف الصحي "العبور"، ومحطة رفع مياه قناة السويس محطة بنزينة الحي، ومحطة الأمل بنزينة الباشا، ومحطة بنزينة شرق التفريعة لهيطة، والأفران "فرن الأمل، فرن الحي، وفرن الكومبراتيف، وفرن الشرطة، وفرن المعاشات، وفرن التحرير، وفرن الهلال، وفرن ناصر".

بالإضافة إلى المناطق السكنية "أشتوم الجميل - الاستثمار - شباب المدينة - أبراج شارع الجمهورية - مساكن شارع الجيش - منطقة مساكن هيئة قناة السويس بجوار مسجد الوهاب - مسجد الخلفاء - المعاشات جنوب الجبانة - مساكن الشحن والتفريغ - فرن ناصر بالمعاشات".