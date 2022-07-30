اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 02:49 م
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رئيس وزراء الكويت يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع لبنان

السبت، 30 يوليه 2022 02:02 م
رئيس وزراء الكويت يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع لبنان الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
إيمان حنا

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أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين بلاده ولبنان، وحرص البلدين لدفعها إلى آفاق أرحب .
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم السبت، من وزير داخلية لبنان بسام المولوي؛ للتهنئة بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
 
وجدد رئيس وزراء الكويت - خلال الاتصال - التأكيد على موقف بلاده الداعم للبنان في مختلف المجالات، معربا عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية اللبناني على مشاعره الطيبة التي تعكس الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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