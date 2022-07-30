تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21.6%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 835.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.8%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 610.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 350.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 328.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 296.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%، شركة سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 246.9 مليون جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة 236.2 مليون جنيه بنسبة 3.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 224.6 مليون جنيه، 220.1 مليون جنيه، بنسبة 3.5%، 3.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 9369.32 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 1847.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.49% ليغلق عند مستوى 2707.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.95% ليغلق عند مستوى 11485.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3491.90 نقطة.