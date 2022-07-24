تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18%، وجاءت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16.8%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 898 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.1%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 631.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.1%.

وجاء فى المركز السادس، شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 326 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.7%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 295.7 مليون جنيه بنسبة 3.3%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 295.7 مليون جنيه بنسبة 3.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 259.9 مليون جنيه، 242.3 مليون جنيه، بنسبة 2.9%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.