البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى والمصرية للاتصالات

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 205.044 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.701 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 604.736 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 288.713 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 125.608 مليون شهادة، حديد عز عند 73.621 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.062 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.7 مليون ورقة مالية بقيمة 740.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.9%، والعرب على 6.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.25%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 171.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 263.3 ألف جنيه، 125.5 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11485 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1204 نقطة.