اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:27 م
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تحصين 43 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع.. صور

السبت، 30 يوليه 2022 01:06 م
تحصين 43 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع.. صور تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تعمل على حماية الثروة الحيوانية بها، من خلال تحصين رؤوس الماشية والدواجن من كافة الأمراض، والتسهيل على مربي الماشية، من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا، لتقديم الخدمات البيطرية بها.
 
وأشار محافظ الجيزة انه تم تحصين 43223 راس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية و الوادي المتصدع التي أطلقتها وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي علي مستوي الجمهورية اعتبارآ من يوم الخميس 14 يوليو الجارى، لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية .
 
وقال محافظ الجيزة أن القوافل تأتي في إطار الحفاظ علي الثروة الحيوانية والتي تمثل مصدر كبير لدخل المربين خاصة الصغار منهم موجها بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية والتواجد الدائم مع صغار المزارعين والمربين في القرى والنجوع والعزب للتوعية بطرق تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف محافظ الجيزة أنه تم أطلاق قافلة علاجية مجانية بيطرية شاملة بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة والطب البيطري بالجيزة والتي تهدف إلي خدمة المواطنين في الأماكن الأكثر أحتياجآ .
 
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة أسفرت عن علاج 462 رأس ماشية ضد الأمراض تنوعت مابين علاج 84 رأس من الأمراض الباطنة و17 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم وعلاج 47 رأس من الماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعلاج 53 رأس من الماشية والأمراض ضد الضعف العام و57 رأس من الأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية وعلاج 24 رأس من الدواب ضد الطفيليات وأمراض الحاضر وعلاج 13 رأس من الجمال ضد الطفيليات والضعف العام وعلاج 167 طائر الأمراض البكتيرية.
 
 
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الحمي القلاعية

الطب البيطري

الجيزة

تحصين الماشية



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