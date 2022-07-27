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الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:09 م
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"الزراعة" تطرح البيض بمنافذها الثابتة والمتحركة بـ 58 جنيهاً للطبق

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:00 م
"الزراعة" تطرح البيض بمنافذها الثابتة والمتحركة بـ 58 جنيهاً للطبق وزارة الزراعة تطرح البيض
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة قامت الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.
 
وطرحت الوزارة صباح اليوم الأربعاء، عددا من السيارات لبيع الطبق بسعر 58 جنيها للأبيض و60 جنيها للأحمر أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية في القاهرة والجيزة، وأيضا في بعض المحافظات.
 
 وقد شهدت أسعار البيض تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.
 

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