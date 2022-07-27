"الزراعة" تطرح البيض بمنافذها الثابتة والمتحركة بـ 58 جنيهاً للطبق

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة قامت الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم الأربعاء، عددا من السيارات لبيع الطبق بسعر 58 جنيها للأبيض و60 جنيها للأحمر أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية في القاهرة والجيزة، وأيضا في بعض المحافظات.

وقد شهدت أسعار البيض تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.