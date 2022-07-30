انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بالمحافظات غدا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنّ نتائج وتوصيات الحوار الوطنى للتغيرات المناخية فى المحافظات المختلفة، سيتم تجميعها ودراستها للاستفادة منها فى مناقشات فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حيث أنه سيخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطنى مما يساهم فى المزيد من الالتزام الداخلى، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدة أن العبرة من استضافة *مؤتمر المناخ COP27، هو إحداث تغيير على المستوى الوطنى، والحفاظ على الالتزام نحو العمل المناخى والاستغلال الأفضل لكافة الفرص.

وبناءً على ذلك اتفقت وزارة البيئة مع إحدى الجمعيات الأهلية على التعاون فى تنفيذ فاعليات الحوار الوطنى للتغيرات المناخية، بمحافظات مصر بدءا من غدا أول اغسطس تمهيدا لمؤتمر المناخ COP27.

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وشمل تقسيم محافظات الجمهورية لثلاثة قطاعات أساسية هى (قطاع القاهرة الكبرى، وقطاع الدلتا والمدن الساحلية، وقطاع الصعيد، وسيتم العمل بكل قطاع بمعدل شهر، يتم خلاله تنفيذ أربع لقاءات نقاشية مع فئات المجتمع المختلفة، بمعدل لقاء كل أسبوع مع المرأة ولقاء مع الشباب ولقاء مع الأطفال ولقاء مع المؤسسات وباقى فئات المجتمع حيث سيتم عقد اللقاءات بإحدى قاعات.

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وجاء تقسيم الحوار الوطنى ليبدأ بمحافظة القاهرة لقطاع القاهرة الكبرى خلال شهر أغسطس، ثم محافظة الإسكندرية لقطاع الدلتا والمدن الساحلية خلال شهر سبتمبر، ويليها محافظة سوهاج لقطاع الصعيد خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة وعلى رأسهم الإدارة العامة للجمعيات الأهلية، ومسئولى فروع وزارة البيئة بالمحافظات بالإضافة للإدارة المركزية للإعلام بوزارة البيئة لتغطية وتوثيق الفاعليات،

كما سيتم التنسيق مع مؤسسات المحافظات المختلفة والنقابات والجامعات والمدارس، للحضور والمشاركة فى فاعليات النقاشات المجتمعية

وبخصوص اللقاءات النقاشية المباشرة، فإنه سيتم عقد أربعة لقاءات نقاشية مباشرة فى كل قطاع لأربع فئات مجتمعية مختلفة مرأة، طفل، شباب، مؤسسات وخبراء وباقى فئات المجتمع.

وعن الموضوعات الخاصة باللقاءات، تعريف التغيرات المناخية (أسبابها وأثارها)، البصمة الكربونية والتغيرات المناخية، والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى، وأثار التغيرات المناخية على الصحة العامة، وأثار التغيرات المناخية على المرأة وغيرها من الموضوعات المرتبطة بقطاع الطاقة الشمسية ودورها فى مواجهة التغيرات المناخية، ودور الوقود الحيوى (البيوحاز) فى مواجهة التغيرات المناخية، ودور الزراعة العضوية فى مواجهة التغيرات المناخية.