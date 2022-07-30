انطلاق الأنشطة الصيفية بالمدارس لممارسة الألعاب الفردية والجماعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من المدارس بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بدء النشاط الصيفي بالمدارس، لممارسة الأنشطة والألعاب الفردية والجماعية، بتوجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية، بفتح النشاط الصيفي للألعاب الفردية والجماعية.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيه، استقبلت مدرسة علي عبدالشكور الرسمية للغات لجنة الوزارة، محمد عمارة ومرافقيه لتقييم الأنشطة الرياضية والكشفية على مستوى الجمهورية وقد شاركت في هذا اللقاء عدة إدارات منها إدارة شرق كفرالشيخ والتي شاركت بفرق الجمباز والطائرة والكاراتيه والملاكمة وألعاب القوى وفريق المرشدات، وإدارة الرياض التي شاركت بفريق في كرة القدم والكاراتيه.

وأضاف عبدالله، كما شاركت إدارة سيدي سالم، بفريق المرشدات الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفريق أشبال الكشافة الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية وإدارة قلين وفريق البراعم وفريق الكاراتيه وإدارة غرب كفر الشيخ شاركت بفريق كرة القدم والكاراتيه والمصارعة وإدارة بيلا بفريق في كرة السلة، بحضور وائل بشته، الموجه العام للتربية الرياضية والسادة الموجهين والموجهين الأوائل، مؤكداً أن لجنة الوزارة بالمستوى ودعم معالي وكيل الوزارة للأنشطة وتوفر الإمكانيات بشكل يحقق لها النجاح.



النشاط الصيفي الكشفي



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