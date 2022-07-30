الهجرة: توفير طائرة مجهزة لنقل طفل مصرى مصاب بسرطان الدم من السعودية لمصر

كتب ـ محمود راغب

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج ، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحالة الطفل المصري "ياسين حسام" المصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، حيث يرقد بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، فقد قامت وزارة الهجرة بالتنسيق لنقل الطفل بطائرة مجهزة طبيا، من أبها بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر غدا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة المصري، لتوفير مكان لعلاج الطفل "ياسين" وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، حيث يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر، حيث انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفي السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة، أنه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

وتابعت الوزيرة، أن الطفل محجوز بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.