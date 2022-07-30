اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الهجرة" تنجح في إعادة مصري من الأراضي الليبية بعد اختفائه 18 شهرا

السبت، 30 يوليه 2022 10:16 ص
"الهجرة" تنجح في إعادة مصري من الأراضي الليبية بعد اختفائه 18 شهرا وزارة الهجرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا قدمه السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، حول موقف متابعة مشكلات المصريين بالخارج، خلال شهري مايو ويونيو 2022، والمتابعة مع الجهات المختصة لحلها.
 
وأشادت وزيرة الهجرة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة لحل مشكلات المصريين بالخارج، معربة عن شكرها للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وممثلي الجهات المختلفة، لما يبذلونه من جهود للاستجابة للمصريين بالخارج.
 
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة استجابت لطلب مقدم من مواطن مصري يفيد اختفاء شقيقه في ليبيا منذ 18 شهرا، والذي كان يعمل لدى إحدى الشركات الليبية، إلا أنه تم القبض عليه هناك دون معرفة الأسباب.
 
وعلى الفور، بدأت الوزارة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر وليبيا للتعرف على ملابسات الموقف، وتقديم المساعدة القانونية أو إخلاء سبيله حال عدم الإدانة.
 
 وبالتواصل مع الأشقاء في ليبيا وبالتنسيق مع أجهزة الدولة، تم الإفراج عن المواطن المصري وحرصت الوزارة على المتابعة أولا بأول حتى عودته بسلام إلى أرض الوطن.
 
وإذ تهيب وزارة الهجرة بالمصريين في الخارج الحفاظ على سلامتهم الشخصية بالبعد عن أماكن التوترات، وتؤكد أن الدولة تحرص على رعاية أبنائها بالخارج وتقف إلى جانبهم في مختلف المواقف.
 
 
 
 

الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

ليبيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزارة الهجرة تعلن طرح 30 وظيفة قيادية وإشرافية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:02 م

وزيرتا الهجرة والبيئة تجتمعان مع عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج

الخميس، 30 يونيو 2022 09:27 ص

وزارة الهجرة تعيد جثمانى زوجين مصريين من أمريكا إلى أرض الوطن

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:32 م

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع وزير الهجرة التشادي الوضع الأمني في أفريقيا

الإثنين، 13 يونيو 2022 07:00 ص

وزارة الهجرة تعلن ثمار مباشرة لمشاركة أفريقيا في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

الجمعة، 03 يونيو 2022 11:47 ص

تعاون بين وزارة الهجرة و أكاديمية البحث العلمى للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:22 م

وزارة الهجرة تعلن أسماء رواد الأعمال الأفارقة المشاركين في جلسة "رجال الأعمال"

الأحد، 29 مايو 2022 07:15 م

وزارة الهجرة تعلن الخبراء المشاركين بجلسة "الصناعة قاطرة التنمية الأفريقية"

الخميس، 26 مايو 2022 03:21 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة