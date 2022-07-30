اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 06:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء البريطانى يرفض رفع السرية عن مناقشات تتعلق بوصية الأمير فيليب

السبت، 30 يوليه 2022 04:07 م
القضاء البريطانى يرفض رفع السرية عن مناقشات تتعلق بوصية الأمير فيليب الامير فيليب
كتب: إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة بريطانية، أمس الجمعة، طلب استئناف قدمته صحيفة "الجارديان" التي اعترضت على استبعاد وسائل الإعلام من جلسة تقرر خلالها فرض السرية على آخر وصايا الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذى توفى عام 2021، وفقا لما نقلته صحيفة "إندبندينت".

وتوضح الصحيفة، أنه وفقا للأعراف المطبقة منذ أكثر من قرن، يتم بعد وفاة عضو بارز فى العائلة الملكية البريطانية، تقديم طلب إلى رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا في لندن، بأن تفرض السرية على آخر رغبات الشخصيات الراحلة.

وفي سبتمبر، أمر القضاء بفرض السرية على وصية الأمير فيليب لمدة 90 عاماً لحماية الحياة الخاصة للملكة، خلال جلسة لم تتمكن وسائل الإعلام من المشاركة فيها، لكن من جانبها طعنت الصحيفة في استبعاد وسائل الإعلام أمام محكمة الاستئناف، معتبرةً ذلك "تدخلاً خطيراً في مبدأ شفافية القضاء"، لكن القضاة قرر أن هذه ليست قضية "تتطلب إبلاغ وسائل الإعلام بالجلسة"، مستشهدين بظروف "استثنائية" وخوف من "عاصفة إعلامية".

وقالت محكمة الاستئناف، إن "جلسة الاستماع عقدت في وقت بالغ الحساسية للملكة وعائلتها، وهذه المصالح لن تكون محمية لو نقلت وقائع الجلسات في الصحافة". وأوضحت الصحيفة اليسارية اليومية أن "السرية تلف إعفاءً غامضاً منح للعائلة الملكية".

وأضافت أن وصايا أكثر من 30 من أعضاء النظام الملكي بقيت طي الكتمان منذ عام 1910، بينما ينص القانون البريطاني على وجوب إعلان الرغبات الأخيرة للجميع، لاسيما لمنع أي احتيال وإخطار المستفيدين.


الامير فيليب

فيليب

بريطانيا

وصية الامير فيليب

القضاء البريطانى

وصية فيليب

الملكة اليزابيث الثانية

العائلة الملكية البريطانية



الموضوعات المتعلقة

إليزابيث والعرش.. مواقف لا تنسى لملكة بريطانيا × 70 عاما.. سر تحفظ تشرشل على إذاعة حفل تتويجها.. هدية غسالة الأطباق المقدمة من الأمير فيليب الأبرز.. وحراس البجع فى نهر التايمز وقصة 300 ألف رسالة تهنئة للمعمرين

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:00 ص

7 لحظات لا تنسى فى 70 عاما للملكة إليزابيث على العرش.. التتويج التاريخى 1953.. أول جولة لتحية المعجبين.. لقاء 13 رئيسا أمريكيا.. "القفز بالمظلة" مع جيمس بوند.. وفاة الأمير فيليب.. أزمات أندرو وهاري.. فيديو وصور

الخميس، 02 يونيو 2022 03:30 م

بيع لوحة للأمير فيليب فى مزاد بـ12 ألف جنيه إسترلينى

الخميس، 02 يونيو 2022 10:10 ص

ليدى لويز ويندسور تقود عربة الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل إحياء لذكراه

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:33 م

صحيفة بريطانية تتحدى المحكمة بسبب "وصية" زوج الملكة إليزابيث الراحل

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:05 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة