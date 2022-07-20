اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:16 م
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صحيفة بريطانية تتحدى المحكمة بسبب "وصية" زوج الملكة إليزابيث الراحل

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:05 م
صحيفة بريطانية تتحدى المحكمة بسبب "وصية" زوج الملكة إليزابيث الراحل الملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب
كتبت رباب فتحى

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قال محامون يمثلون صحيفة "الجارديان" البريطانية لمحكمة الاستئناف في لندن اليوم الأربعاء، أنه كان من الخطأ عقد جلسة استماع سرية قررت أن وصية الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الراحل يجب أن تكون مختومة وسرية لمدة 90 عامًا.

 

وتوفي الأمير فيليب دوق إدنبرة في أبريل من العام الماضي عن عمر يناهز 99 عامًا في قلعة وندسور بعد أكثر من سبعة عقود من الزواج من الملكة.

 

وفي سبتمبر ، كشف أندرو ماكفارلين ، رئيس دائرة الأسرة بالمحكمة العليا ، عن موافقته على وجوب إغلاق وصية فيليب "وأنه يجب عدم عمل نسخة من الوصية في السجل أو الاحتفاظ بها في ملف المحكمة".

 

وقال إنه بموجب اتفاقية يعود تاريخها إلى عام 1910 ، فإن وفاة أحد كبار أفراد العائلة المالكة يتبعها طلب لختم الوصية ، مع إبقاء هذه الجلسات والأحكام سرية.

 

وقال ماكفارلين إنه كان وصيا على خزنة تحتوي على أكثر من 30 ظروفا تخص أفراد العائلة المالكة المتوفين.

 

ورفعت صحيفة الجارديان دعوى قضائية بسبب استبعاد الصحافة والجمهور من جلسة الاستماع التى عقدت فى 28 يوليو من العام الماضي. وأقرت أمر الوصية سرا، حيث كانت أول مرة علمت فيها وسائل الإعلام بجلسات الاستماع عندما تم الإعلان عن حكم ماكفارلين بعد شهرين من الجلسة.

 

وقال كاويلفيون جالاجر ، محامي صحيفة "الجارديان" للمحكمة: "جلسة استماع مغلقة تمامًا مثل هذه هي أخطر تدخل في العدالة المفتوحة"، واصفًا القرار بأنه "غير متناسب وغير مبرر".

 

وتقول الصحيفة بأن ماكفارلين كان مخطئًا في عدم السماح لوسائل الإعلام بفرصة التساؤل عما إذا كان طلب ختم الوصية يجب أن يستمر في السر.

 

وقال جالاجر إن الصحيفة "لم ولن تستطيع" في هذه المرحلة تحدي قرار ماكفارلين الجوهري بختم الوصية ، ولكن من المرجح أن تسعى لتقديم الطلب كطرف ثالث في حالة إعادة النظر في الطلب، وينظر في الاستئناف ثلاثة من كبار القضاة في بريطانيا - جيفري فوس وفيكتوريا شارب ، وإليانور كينج.

 

وحكم ماكفارلين بأن نشر وصية فيليب سيكون "مخالفًا لهدف الحفاظ على كرامة الملك". كما وافق على استبعاد قيمة التركة من منح الوصية.


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