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الصحة: توفير 1150 ماكينة غسيل كلوى ضمن خطة الإحلال والتجديد بجميع المحافظات

السبت، 30 يوليه 2022 10:55 ص
الصحة: توفير 1150 ماكينة غسيل كلوى ضمن خطة الإحلال والتجديد بجميع المحافظات الغسيل الكلوى - أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية مجانا لـ32 ألفا و550 مريض كلى، بجميع المستشفيات والهيئات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة وتعزيز الوقاية، والحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات مرضى الغسيل الكلوي يتم توفيرها بمستشفيات الوزارة، التابعة للقطاع العلاجي، والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات المؤسسة العلاجية.
 
 وأضاف «عبدالغفار»، أنه يتم تحديث قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل دوري، لحصر المنتفعين الفعليين وتوفير كل ما يخص المرضى من أدوية ومستلزمات طبية، بجانب قياس القدرات الفعلية للوحدات التي تقوم بخدمة المرضى لتقدير احتياجات التوسع بتلك الوحدات.
 
ومن جانبه، قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه تم إنشاء وتشغيل وحدتين للغسيل الكلوي للأطفال بمستشفيي البطحاء بمحافظة الفيوم، ودمياط العام، منوهًا إلى العمل على إنشاء وحدتي غسيل كلوي للأطفال بمحافظتي المنوفية وقنا.
 
وأشار «الفيل»، إلى أنه تم توفير 1150 ماكينة غسيل كلوي ضمن خطة الإحلال والتجديد بجميع المحافظات، للمساهمة في القضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الفشل الكلوي، مع إمكانية استيعاب مرضى جدد.
 
وذكر الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أنه تم تدريب 462 فردا من الأطقم الطبية بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة، من خلال 24 دورة تدريبية تم عقدها خلال الفترة من شهر نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2022، منوهاً إلى البدء في تنفيذ التدريب للعام المالي الجديد 2022/2023 بمستهدف 72 دورة تدريبية، لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوي من أطباء وفنيين وتمريض، وللارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. 
 

الصحة

الغسيل الكلوى

الطب العلاجى

المحافظات



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